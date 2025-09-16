Çorum’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Bekir Aksoy İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama töreniyle başladı. Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni eğitim yılına başlamanın heyecanını paylaştı ve eğitim camiasına başarı dileklerinde bulundu.

Vali Çalgan, bu yıl Çorum’da 91 bin 530 öğrencinin, 494 okul ve 4 bin 839 derslikte öğrenim göreceğini, onlara rehberlik edecek 7 bin 453 öğretmenin görev yapacağını belirtti. Çalgan, “Bu rakamlar, ilimizin eğitime verdiği önemin ve geleceğe duyduğu güvenin en somut göstergesidir” dedi.

“OKULUNUZ SİZİN İKİNCİ YUVANIZ”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Vali Çalgan, okulun sadece derslerle değil arkadaşlıklar, hayaller ve keşiflerle dolu bir yuva olduğunu vurguladı. Çalgan, “Merakınızı canlı tutun, kendinize güvenin. Unutmayın, sizler bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek en değerli hazinelersiniz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN VE VELİLERE TEŞEKKÜR

Öğretmenlerin fedakârlıklarına dikkat çeken Vali Çalgan, onların sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerin hayatına dokunan rehberler olduğunu söyledi. Velilere de seslenen Çalgan, eğitim sürecinin evde de devam ettiğini hatırlatarak, çocukların yanında olmalarının önemini vurguladı.

EĞİTİM ALTYAPISINDA GÜÇLENDİRME

Çorum’da derslik sayısının artırıldığını, okul çevrelerinde güvenlik ve trafik düzenlemelerine yönelik tedbirlerin alındığını belirten Çalgan, teknolojiyi eğitimle buluşturan projeler hakkında da bilgi vererek, “Yaşam becerileri atölyeleri, dijital kodlama sınıfları ve zekâ oyunları eğitimleriyle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekliyoruz” dedi.

ATATÜRK VE ŞEHİTLER ANILDI

Vali Çalgan konuşmasında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitleri ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı da rahmetle andı.

Son olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılının Çorum’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Vali Çalgan, “Geleceğe umutla bakan, donanımlı ve güçlü bir nesil yetiştirme yolunda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi