Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 51’i yerli üretim olmak üzere 64 ilacı daha geri ödeme listesine eklediğini açıkladı. Böylece hastaların bu ilaçlara düşük maliyetle erişimi kolaylaşacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi ilaç başta olmak üzere toplam 64 ilacın geri ödeme kapsamına girdiğini duyurdu. Bu ilaçların 51’inin Türkiye’de üretilmesi, sağlıkta yerli ve milli üretim hedefine önemli katkı sağlayacak.

Yeni düzenleme ile özellikle kronik hastalıklar ve acil tedavi gerektiren sağlık sorunlarında ilaç temini kolaylaşacak. Böylece hastalar, bu ilaçları SGK kapsamında daha düşük maliyetle temin edebilecek.

Uzmanlar, yeni ilaçların geri ödeme listesine eklenmesinin hem hastaların bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı görüşünde. Yerli üretim oranının yüksek olması, ilaç sektöründeki dışa bağımlılığı azaltacak ve uzun vadede sağlık harcamalarının dengelenmesine yardımcı olacak.

Muhabir: Haber Merkezi