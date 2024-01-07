Lavia Zeytincilik, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı törenle, Bahabey Caddesi Study Coffee yanında hizmete açıldı. Başkan Aşgın açılışta, Mert Bakan’a “Besmele” yazılı tablo hediye etti.

Mağazada, Balıkesir Edremit ve Ayvalık’tan gelen zeytin ve zeytinyağı ürünleri, zeytin sütleri, zeytin sirkeleri, hurma zeytin, Akdeniz mix zeytin, baharatlar, çaylar, reçeller, doğal kozmetik ürünleri satışa sunuluyor.

Ürünlerinin tamamen doğal olduğunu belirten Mert Bakan, Ege’nin zeytin esintisini Çorum’a getirdiklerini, kozmetik ürünleri içinde de el ve vücut kremleri, saç serumları, masaj yağları, şampuan, saç kremi ve hamam seti bulunduğunu bildirdi.