Miraç Kandili gecesinde yatsı namazından önce Emre Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğurludağ eski Belediye Başkanı Mehmet Kiday ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında, Emre Camii İmam Hatibi Mustafa Gökmen tarafından Miraç kandili dolayısıyla bol bol dualar edildi.

Mevlit programına katılan herkese cami girişinde gülsuyu ve çikolata dağıtıldı. Ayrıca Çorum Belediyesi tarafından mevlid sonunda cemaate çay ve salep ikram edildi.

Türkoğlu ailesi, mevlide katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.