2019 yılı mahalli idareler seçimlerinde birinci aza olarak görev alan Cemil Kaya, Muhtar Hüseyin Solmaz'ın geçtiğimiz yıl vefat etmesinin ardından muhtar olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar göreve talip olan Cemil Kaya, Gökçepınar Köyü’ne muhtar seçildi.

Mazbatasını azaları; Serkan Solmaz, Ali Timur, Eren Sönmez ve Tezcan Uçar ile birlikte Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden alan Muhtar Cemil Kaya, kendisine oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde köye hizmet üretmenin çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Cemil Kaya, “çıktığımız bu yolda öncelikle oy veren vermeyen ayrımı yapmadan herkesin oyunu aldım kabul ederek köyümüze hizmet için ne gerekiyorsa aza heyetimizle birlikte yapacağız. İşimiz köyümüze hizmet olacak” dedi.

Editör: BÜLENT USLU