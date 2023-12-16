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Zirve yarışındaki iki güçlü rakibinin birbirleri ile oynayacağı haftada sahasında Yedidağspor'u konuk edecek olan Sungurlu Belediyespor, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta ikinci yarı heyecanı başlıyor. Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, yarın sahasında Ankara temsilcisi Yedidağspor'u konuk edecek. Zirve yarışındaki rakiplerinden Maliye Voleybol ile Düzce Belediyespor'un birbirleri ile karşılaşacağı haftada Yedidağspor'u yenerek zirvede yalnız kalmak isteyen Çorum'un efelerinde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden Can Acar yönetecek.

