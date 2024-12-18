Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında 1921 Orduspor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Seyircisinin desteğini arkasına alarak maça iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 11 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine oranla daha çok sayı üreten Çorum temsilcisi bu seti de 25-18 kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü setin ilk bölümünde rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Sungurlu Belediyespor son bölümde Okan ve İsmail’in etkili oyunu ile bu seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Lig’deki 12.galibiyetine imza atan Çorum’un efeleri puanını 32’e yükseltirken, konuk 1921 Orduspor ise 18 puanda kaldı.