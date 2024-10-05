Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Yedidağspor ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Mustafa Özdemir yönetiminde sıkı bir hazırlık döneminden geçen Sungurlu Belediyespor lig maçlarına hazır hale geldi. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Sungurlu temsilcisi Ankara’da Yedidağspor’u mağlup ederek 3 puanı almak istiyor.

Yarın Ankara temsilcisi Yedidağspor ile Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor arasında Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Yıldızlar Topluluğu All Star ile Giresunspor, Maliye Voleybol ile Ankara Barosu, Başkent Beşiktaşlılar ile TVF Spor Lisesi ve Anadolu Şahinspor ile Dereköy Kartalspor ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak.