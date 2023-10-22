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Cumartesi günü, Ankara-Beştepe Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 25-20 kazanan Sungurlu Belediye 1-0 öne geçerken, ikinci seti 22-25, üçüncü seti ise 24-26 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti açık bir farkla 25-14 kazanan Sungurlu Belediye durumu 2-2'ye getirip karşılaşmayı final setine taşıdı. Final setinde de rakibine 15-8 üstünlük sağlayan Sungurlu Belediye sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Grupta Cumartesi günü oynanan ilk haftanın diğer maçlarında ise, Ankara Barosu, Başkent Beşiktaşlıları 3-0, Düzce Belediye Spor Akademisi de Maliye Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Sungurlu Belediye, ikinci hafta maçında 29 Ekim Pazar günü, Düzce Belediye Spor Akademisi'ni konuk edecek.