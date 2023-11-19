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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup .hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Başkent Beşiktaşlılar takımını konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un efeleri ilk seti 25-17, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından 13 puana ulaşan Çorum temsilcisi ikinci sıraya yerleşirken, konuk Başkent Beşiktaşlılar takımı ise 5 puanda kalarak haftayı altıncı sırada kapattı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Ömer Karabıdak.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Taha Anıl, Çağrı, Burak, Abdullah, Ahmet Kaan, Okan, Hasan Gümüş, Hasan Emre, Melikşah, Furkan, Sinan, Burak, Selimcan, Mehmet.

BAŞKENT BEŞİKTAŞLILAR: Selim, Onur, Rasim, İbrahim, M.Furkan, Alp Eren, Emirhan, Murat, Kemal, Deniz, Suat.

SETLER: 25-17, 25-21, 25-20.