Çorum’un edebi ve kültürel zenginliğini merkeze alan “Edebiyatta Yolu Çorum’dan Geçenler” Edebiyat Akademisi, kentte öğretmenleri, öğrencileri ve edebiyatseverleri bir araya getirecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmen Akademileri” kapsamında düzenlenen program, şehrin tarih, kültür ve edebiyatla harmanlanan mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

Akademinin ilk konuğu ise Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan olacak. Katılımcılar, Turhan Candan’ın anlatımıyla Çorum’dan geçmiş, Çorum’a ilham vermiş ya da Çorum’un edebi değerinde iz bırakmış isimlerin dünyasına yolculuk yapacak.

Program, 19 Kasım 2025z Çarşamba günü saat 17.00’de Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Yetkililer, edebiyatla şehir kültürünün buluştuğu etkinliğe tüm edebiyat meraklılarını davet ettiklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi