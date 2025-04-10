Çorum Eczacı Odası, halk sağlığını tehdit eden kontrolsüz ürün satışına karşı yürütülen çalışmaya destek vererek, gıda takviyeleri ve dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çorum Eczacı Odası, İstanbul Eczacı Odası’nın başlattığı “Gıda Takviyeleri, OTC ve Dermokozmetik Ürünlerin Sadece Eczaneden Temini” konulu farkındalık kampanyasına tam destek verdiğini duyurdu. Oda, kontrolsüz ürün satışlarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, pandemi süreciyle birlikte gıda takviyeleri, bitkisel destekler, OTC (tezgah üstü) ürünler ve dermokozmetik ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandığı belirtildi. Ancak bu ürünlerin denetimsiz bir şekilde sosyal medya, internet, zincir marketler ve yetkisiz kişiler aracılığıyla satışa sunulmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulanarak, “Sahte ve merdiven altı üretim ürünlerin yanı sıra; cilt bariyerini etkileyen, uygun olmayan içeriklerle sunulan dermokozmetik ürünlerin bilinçsizce kullanımı, alerjik reaksiyonlar ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bu ürünlerin doğru ve güvenli kullanımının yalnızca eczaneler aracılığıyla sağlanabileceği ifade edildi. Eczacıların, hastanın sağlık geçmişini bilen, ilaç ve ürün etkileşimlerini değerlendiren birinci basamak sağlık danışmanları olduğunun altı çizildi.

“Gıda takviyeleri, OTC ve dermokozmetik ürünler yalnızca eczaneden temin edilmeli, eczacı danışmanlığı olmadan kullanılmamalıdır. Çünkü eczaneler halk sağlığının güvencesidir” ifadelerine yer verildi.

Çorum Eczacı Odası, bu kapsamda sahte ya da şüpheli ürünlerle ilgili vakaların ve ürün örneklerinin [email protected] adresine gönderilmek üzere meslektaşlarından toplamaya başladığını da duyurdu. Toplanan veriler, İstanbul Eczacı Odası ile koordineli şekilde analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Oda açıklamasında son olarak, “Halkımızı bilinçlendirmek, sahte ve kontrolsüz ürün satışının önüne geçmek ve eczacının sağlık danışmanlığı rolünü güçlendirmek adına bu çalışmaya kararlılıkla destek veriyoruz” denildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK