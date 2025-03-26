Açıklamada, bir siyasi partinin eczacı olan genel başkanına yönelik yapılan eleştirinin ardından, mesleğe hakaret niteliği taşıyan söylemlerin kullanıldığı ifade edilerek, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Eczacılığın yalnızca ilaç satışıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda ilaç üreten, geliştiren, bilimsel katkılar sunan ve halk sağlığına yönelik birinci basamak sağlık hizmeti veren onurlu bir meslek olduğu ifadesine yer verilen açıklamada, “Eczacılığın vakarını korumak adına, meslektaşlarımızın desteğiyle ve meslek onurumuzu savunma sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın devamında, eczacı camiasının gücüyle bu tür söylemlere karşı dimdik duracakları ve meslek onurunu her zaman koruyacakları ifade edildi.

Editör: SELDA FINDIK