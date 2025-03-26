Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, İstanbul Saraçhane’de gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan hakaretler üzerine açıklamada bulundu.

İstanbul Saraçhane’de gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan sözlü saldırıya tepki gösteren Kaya, “Liderimizin yakınlarına yapılan bu terbiyesizce tutum cezasız kalmayacaktır” dedi.

“BU TERBİYESİZLİK ASLA

CEZASIZ KALMAYACAK”

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada; “Dünya’nın gözünün içine baktığı lider, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, AK Parti’mizin kurucu Genel Başkanı, mazlum coğrafyaların umudu, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, muhterem anneleri rahmetli Tenzile Erdoğan annemize, Erdoğan ailesine, örfümüze ve inancımıza yönelik sarf edilen hayâsız, edepsiz ve insanlık dışı küfre varan sloganları en sert şekilde lanetliyorum. Ben anamın ayaklarını öperdim diyen liderimize yapılan bu terbiyesizlik asla cezasız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ