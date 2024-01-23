Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, eczacılar ve eczane personelinin toplumun sağlığı için fedakârca çalışan bireyler olduğunu belirterek, “Ancak, iş yerlerinde güvenlikleri konusunda yaşanan endişe verici durumlar, bu meslek mensuplarının işlerini icra ederken hayati risklere maruz kaldığını göstermektedir” dedi.

Amasya'da bir nöbetçi eczanede görev yapan eczane teknisyeninin maruz kaldığı şiddet olayı ile ilgili bir açıklama yapan Afacan, “Yaşanan olay, meslektaşlarımızın karşılaştığı zorlu çalışma şartlarının ne denli ciddi bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Afacan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Eczacı Odası olarak, meslektaşlarımızın güvenli çalışma ortamlarına sahip olmalarını sağlamak adına yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Sağlık hizmetlerine katkıda bulunan eczacılarımızın ve eczane personelimizin, iş yerlerinde güvenli bir ortamda çalışma haklarına saygı gösterilmesi, toplumun sağlığı için elzem bir gerekliliktir.

Bu vesileyle, tüm paydaşları, eczacılarımızın ve eczane personelimizin güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemlere dikkat çekmeye ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya davet ediyoruz.”