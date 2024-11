İlaç Fiyat Kararnamesi ve SGK protokolünde gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde eczanelerin yurttaşlara sağlıklı bir hizmet sunabilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Afacan, “Bu gerçek, sadece eczacılarımızın sorunu değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen bir krizdir. Bizler, Çorum Eczacı Odası ve ülkemizdeki diğer 56 Bölge Eczacı Odası ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, bu durumun çözümü için gerekli taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik. Ancak ne yazık ki taleplerimiz bugüne dek karşılanmamış ve eczaneler, mevcut ekonomik koşullar altında hizmet veremez duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Eczacıların zor zamanlarda ve kriz dönemlerinde her zaman halkın yanında olduğunu söyleyen Afacan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İlaç firmalarının ve depoların ilaç erişimini zorlaştırdığı dönemlerde dahi, eczacılarımız halkımızın ilaca ulaşmasını sağlamak için tüm gücünü seferber etti. Eczanelerimiz, her zaman gücü yettiğince halkın yanında olmayı sürdürecektir; ancak mevcut ekonomik şartlar, bu fedakârlığı tehlikeye atmaktadır.

Bu bağlamda, taleplerimizin gerçekleşmesi adına kurumlarla müzakerelerin devam etmesini ve olumlu ilerlemesini umut ediyoruz. Fakat müzakerelerin tıkanması halinde Türk Eczacıları Birliği olarak meslek örgütümüz, mücadele yolunu başlatacak ve kademeli eylem planımızı kamuoyuna açıklayarak uygulamaya koyacaktır. Bu eylemler, eczanelerin varlığını ve halk sağlığını koruma adına atılacak adımlardır.

Halkımızın ilaca erişimini sürdürebilmesi ve eczanelerin varlığını devam ettirebilmesi için, ekonomik anlamda iyileştirici çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler, eczacılar olarak, her koşulda hizmet vermeye devam edeceğiz. Ancak, bu hizmetin sürdürülebilir olması ve eczanelerimizin yok olma tehlikesiyle karşılaşmaması için kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bugün burada, halkımızın ve mesleğimizin yanında olduğumuzu, var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Hep birlikte, halkımızın sağlığı ve toplumun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Sesimize kulak verilmesini, mesleğimize ve toplum sağlığına sahip çıkılmasını talep ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ