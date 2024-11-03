Çorum'da eğitim alanında önemli başarılara imza atan Ada Kurs Merkezi, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Biyoloji öğretmeni İsmail Başar öncülüğünde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen kermes, bu sene de büyük ilgi gördü.

Ada Kurs bahçesinde düzenlenen kermes etkinliğine Ada Kurs öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin yanı sıra CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile partililer de katıldı.

Kermes sonunda konuşan İsmail Başar, katılımcılara teşekkür ederken “Çocuklarımızı sadece senede bir kez hatırlamayalım. LÖSEV’e gönüllü üye olalım, bağışlarımızı LÖSEV’e yapalım” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ