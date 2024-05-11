Eczacılar Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Baran, “Eczacılık, sağlık hizmet sunumunun ve sağlık endüstrisinin en önemli ve hayati unsurlarından biridir. Bu mesleğe mensup eczacılarımız toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına büyük bir sorumluluk bilinciyle görevlerini ifa etmekte, bu anlamda bir bakıma hastalara tıbbi danışmanlık hizmeti vermektedirler” dedi.

Eczacıların birinci derece sağlık hizmeti sunumu gerçekleştiren sağlık danışmanı olarak halk sağlığının korunmasında temel bir öneme sahip olduğunu belirten Baran, mesajında şunları dile getirdi:

“Eczacılar hastaların doğru ilaçları doğru şekilde kullanmalarını sağlamak adına hastalara ilaçlarını sunmalarının yanı sıra bilgi vermek, öğretmek ve bazı durumlarda destek olmak gibi ilave sorumlulukları da bulunmaktadır.

Eczacılarımız, ülkenin her köşesinde gece gündüz demeden insanların sağlığı için verdikleri hizmet ile her türlü övgüyü hak ediyor. Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ihtiyacın, üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyorum.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ