Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda meslek sorunları ele alındı.

Toplantıda başta Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kurumlarla yürüttüğü ancak henüz sonuç alınamayan müzakere süreçleri olmak üzere, mesleğin beka sorunlarını da masaya yatıran Eczacı Odası üyeleri aynı zamanda meslektaşlarının haklarını savunmak adına mücadele safhasının hazırlıklarını tamamlamak ve odak noktalarını belirlemek amacıyla bir yol haritası çizdi. Toplantı sonunda ise hazırlanan Eylem Planı, oda üyesi eczacılara aktarılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada eczacılık mesleğinin sorunları şu şekilde aktarıldı: “

ODAK NOKTALAR VE SORUNLAR: Eylem Planı’nın ana odak noktaları, öncelikle İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) ve SGK protokol görüşmeleri olmuştur. Ancak Çorum Eczacı Odası olarak, bu iki önemli başlığın yanı sıra, mesleğimizin karşı karşıya olduğu diğer beka sorunlarına da dikkat çekiyoruz. Bu kapsamda şu sorunlar çözüm beklemektedir:

1. İLAÇ YOKLUKLARI: Halkımızın eczane eczane ilaç aramak zorunda kalmasına neden olan ilaç yoklukları, dağıtım sorunları ve ithal ilaçların ülkemize sınırlı sayıda gelmesi.

2. İLAÇ KATILIM PAYLARI VE FİYAT FARKLARI: Vatandaşlarımızın ilaç katılım payları ve fiyat farkları nedeniyle yüksek bedeller ödemek zorunda kalması.

3. KKİ VE İLAÇ TEDARİK SORUNLARI: Kamu kurum iskontosu (KKİ)'nu ilaç firmalarının kanun dışı, haksız ve kuralsız bir şekilde uygulamaması nedeniyle bir şekilde kamu iskontolarını uygulamayıp ilaçların iskonto tutarlarının vatandaştan alınması, ve de bazı ilaçlar için prosedür dayatmalarıyla firmaların iskontoların geri iadesini geciktirmeleri,

İlaç fiyat kararnamesindeki politika sonucu ilaç euro kurunun güncel kurdan çok düşük olması sebebiyle iç piyasada olması gereken ilaçların firmalar ve depolarca yurt dışına satılarak ilaç yokluklarına sebep olması, euro kurunun çok düşük olmasından kaynaklı bir çok yeni molekül ilacın ülkemize gelmemesi

4. ECZACILIK FAKÜLTESİ ENFLASYONU: Kontrolsüz bir şekilde artan eczacılık fakültelerinin mesleğin geleceğini tehdit etmesi ve mezun sayılarındaki dengesizlik.

5. OTC ÜRÜNLER VE ECZACININ YETKİSİ: Reçetesiz satılan ürünlerin eczane dışında halk sağlığını tehdit eder vaziyette satışlarına izin verilmesi

6. MESLEĞİN İTİBARI: Eczacılık mesleğinin toplumdaki itibarının zedelenmesi ve halk sağlığındaki rolünün görmezden gelinmesine sebep olan diğer faktörler.

7. DİĞER SORUNLAR: Eczacılık mesleğinin sürdürebilirliği tehdit eden beka sorunlarını.

EYLEM SÜRECİNE BAKIŞIMIZ; Çorum Eczacı Odası olarak, eylem sürecinin yalnızca İFK ve SGK protokolü ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimizin sürdürülebilirliği için, yukarıda sıralanan tüm sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmalı ve eylem planı kapsamı genişletilmelidir. Bu sürecin amacı, yalnızca ekonomik iyileştirmeler değil, aynı zamanda mesleğimizin itibarını güçlendirmek ve toplum sağlığına daha fazla katkı sağlamaktır.

Türk Eczacıları Birliği’nin liderliğinde yürütülen bu eylem sürecine, Çorum Eczacı Odası olarak kararlılıkla destek vermekteyiz. Tüm eczacılarımızın dayanışma ruhu içinde bir araya gelerek, mesleğimizi hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz.

SONUÇ VE KARARLILIĞIMIZ:

Halk sağlığını koruma ve meslektaşlarımızın haklarını savunma sorumluluğuyla, çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz. Bu süreçte, yalnızca sorunları dile getirmekle kalmayıp, çözüm yollarını da ortaya koyarak mesleğimizin itibarını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Birlikte Güçlüyüz, Mücadeleyle Daha da Güçleneceğiz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR