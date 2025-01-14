Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Çetin Çivikgedey hastanede hayatını kaybetti. Çivikgedey’in cenazesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı yerde merhum Fatma Karakaş’ın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi