Çorum’un tanınmış simalarından Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı iş insanı Fahri Yandık ile İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emin Yandık, Edeviye Okutucu ve Hanım Çamdal'ın annesi Emine Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.

84 yaşında hayatını kaybeden Hacı Emine Coşkun için Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı ve Milletvekili Muzaffer Külcü, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP Belediye Başkan adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, oto galericiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emine Coşkun namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi