Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan ve bu sabah ilimizden ayrılan Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya ilimize katkıları için teşekkür ve veda ziyareti gerçekleştiren Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile beraberindeki heyet; “Sayın Valimiz, görev süresi boyunca şehrimizin her alanda gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, vatandaşlarımızın refahı ve sağlığı için özverili çalışmalar yürütmüştür. Çorum Eczacı Odası olarak, özellikle sağlık hizmetleri ve eczacılık alanında gerçekleştirdiğimiz projelerdeki destekleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı kendisine minnettarız” görüşüne yer verdi.

Ziyarette Vali Dağlı’nın Çorum'un toplumsal, ekonomik ve sağlık alanındaki ilerlemesine olan katkılarından bahseden Afacan, onun samimi ve yapıcı liderliğinin ilimizin daha da ileriye gitmesi noktasında herkese ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Afacan: “Kendisiyle çalışma ayrıcalığını yaşadığımız için gururluyuz. Sayın Valimize, bundan sonraki görevlerinde de üstün başarılar diler, Çorum'daki tüm eczacılar adına kendisine şükranlarımızı sunarız. Göreve geldiği günden bu yana ilimize kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır” dedi.

Vali Zülkif Dağlı da Afacan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK