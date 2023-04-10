Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, düzenlenen iftar yemeğinden sağlanan gelirin bu yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremde eczaneleri zarar gören meslektaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, katılım sağlayan meslektaşlarına teşekkür eden Güler, geleneksel iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen SVL Danışmanlık sahibi Seval Demirci Güccan'a, Yıldız Park yetkililerine ve çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)