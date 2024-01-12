Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak Pazar günü (yarın) Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak olan 2.Lig Beyaz Grup 20.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Ahmet Ecevit yönetecek. Karacabey B.Fehmi Gerçeker Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak maçta Ecevit'in yardımcılıklarını Bolu bölgesinden Hakan Erkan ve Nevşehir bölgesinden Yahya Kemal Yurtbilir yapacak. Karabük bölgesinden Taner Tuncer ise mücadelede gözlemci olarak görev alacak.