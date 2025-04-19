Sarimbey Köyü'nden merhum Zeynal ve Habibe Gündoğdu'nun oğlu, Saadet Gündoğdu'nun eşi, Aze ve Burçin Ilgin'ın babası, Sahip, Şahander, Ayfer, Feramuz, Talip, Hayati, Erhan, Güllü ve merhum Ferit Gündoğdu'nun kardeşleri, iş insanı Umut Eke’nin kayınbiladeri Ebuzer Gündoğdu (65), hayatını kaybetti.

Ebuzer Gündoğdu’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ