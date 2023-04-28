Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 15.00’te başlayan antrenmana tedavileri süren Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz katılmadı. Salih Zafer’in çekilen MR’ının sonucu iyi çıkarken, Fatih Selimhan ile birlikte Menemen maçının kadrosunda yer almasının beklenildiği belirtildi.
Isınma ile başlayan antrenman, Düzcespor maçının taktiğini içeren oyun şeklinde geçti.
Kırmızı-siyahlılar bugün yapacakları antrenmanla Düzcespor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.
(Hüseyin AŞKIN)