Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Düzcespor’la tarihinde ilk kez bu sezon rakip oldu. İki takım, ligin 16.haftasında, Düzce’de karşılaşırken, ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. 7 Aralık 2022’de, Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda oynanan maçta Çorum FK’nın tek golünü 15.dakikada Suat Kaya atarken, Düzce ekibinin gollerini 24 ve 75.dakikalarda Mehmet Özdıraz ve 42.dakikada Erkan Kaş (kendi kalesine) attı.

Çorum FK, bu yenilgiden sonra çıktığı 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

(Hüseyin AŞKIN)