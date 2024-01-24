Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adaylığı için çalışmalarına başlayan Aziz Önal, “ÇORUM HABER’e Abonelik Kampanyası”na katılacağını daha önce açıklamıştı.

Aziz Önal, dün de Almanya’da yaşayan Meral Yufkayürek Er-Mustafa Er çifti ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, duyarlı gurbetçilerin Çorum’un objektif ve istikrarlı gazetesi ÇORUM HABER’e sahip çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Er ve eşinin, üniversite öğrencilerine burs vererek eğitime büyük katkı sağladıklarını ifade eden Önal, ÇORUM HABER’e destek konusunda da kendilerinin tüm Çorumlu gurbetçiler tarafından örnek alınması gerektiğini söyledi.