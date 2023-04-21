AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı Düvenci'de vatandaşlarla bayramlaştı.

Düvenci Belediye Başkanlığı önündeki meydanda Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve vatandaşlar tarafından karşılanan Ahlatcı, belde halkının tek tek ellerini sıkarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma törenine; AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti Belde Başkanı Çetin Türk, Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kaya ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve belde halkı katıldı.

AK Parti Düvenci Belde Başkanı Çetin Türk, Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın blrer konuşma yaparak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istediler.

Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile 5 yıllık il başkanlığı sürecinde güzel bir ortamda çalışma fırsatı bulduklarına değinen Ahlatcı, Düvenci Beldesi'ne boş gelmediklerini belirterek, Düvenci'nin Türkiye'de ilk defa doğalgaz kullanan belde olacağını açıkladı.

Düvenci Beldesi'nde doğalgaz çalışmalarının Eylül -Ekim aylarında başlanacağının müjdesini veren Ahlatcı, çalışmaların yıl sonuna kadar da tamamlanacağını kaydetti.

Belde mahalle muhtarları ile belediye binasında biraraya gelen Ahlatcı, muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek, not aldı.

Belde gençleri ile sohbet eden Ahlatcı, gençlerin futbol sahası isteğine olumlu cevap verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye gençlerden destek isteyen Ahlatcı, Düvenci'nin Güney Köyü hattına istenen sıcak asfalt isteğini de İl Özel İdaresi'ne bildirdi.

(Haber Merkezi)