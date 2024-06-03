Yasin Kerim Tekin’in sahibi olduğu AdaWall mağazası, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde açıldı. Mağazanın açılış törenine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, bazı esnaf odaları yöneticileri, esnaf ve iş insanlarından kalabalık bir çağrılı topluluğu katıldı.

Franchise mağazada, duvar kaplamaları ile zengin ev tekstili çeşitleri Çorumluların beğenisine sunuluyor. Başkan Aşgın, hayırlı ve bereketli olması dileğiyle, mağaza sahibi Yasin Kerim Tekin’e bir armağan verdi.