MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı fabrikaları ziyaret etti.

Kayrıcı, Başaranhıncal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve bazı MHP’li yöneticilerden oluşan heyet, Duduoğlu Çelik Döküm firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Duduoğlu'nu, Arsan Makina Kurucusu İsmail Kayılı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı'yı, Greyder Ayakkabı firması sahibi Süreyya Kavlu ve Satın Alma Sorumlusu Cafer Çelebi'yi ziyaretlerinde üretimleri hakkında bilgi aldı.