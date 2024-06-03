1994 yılından bu yana özgün eğitim modelleriyle Türkiye’de yenilikçi eğitime öncülük eden Bahçeşehir Koleji’nin Çorum Kampüsü’nde Çorumlu eğitimci ve girişimci ortaklar dönemi başladı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar’ın Çorum’a gelmeleriyle, Kazım Alpoğlu, Erol Tonga, Bilgehan Bodur ve Ayberk Alpoğlu ile yetki devri anlaşması imzalandı.

Genel Müdür Özlem Dağ, 65 ilde 153 kampüste 15 binin üzerinde eğitimci kadrosuyla kaliteli eğitimi yurdun her yanına ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, 2016 yılından bu yana Bahçeşehir Kolejinin vizyonunu en iyi şekilde temsil eden Çorum Kampüsü’nün de eğitime, yerel ortaklı kampüs olarak devam edeceğini söyledi.

Bahçeşehir Okulları Çorum Kampüsü Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu da, “Sadece ulusal değil uluslararası bir marka olan Bahçeşehir Okulları Çorum Kampüsü’nün yerel dinamiklerle buluşması beni çok heyecanlandırıyor. Çorum’un evlatlarının böylesine büyük bir markayı temsil edecek ve yönetecek olmasını önemsiyorum.” dedi.

"Eğitimde dünya markası” olma vizyonu doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alpoğlu, dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlanan yeni nesil eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yaptıklarını, eğitim standartlarını sürekli iyileştirerek fark yaratacaklarını ifade etti.