Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna hazırlanan Ahlatcı Çorum FK’da transfer çalışmaları devam ediyor. En son geçen sezon Romanya’da CFR Cluj takımında forma giyen 27 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou ile anlaşma sağlandı.

Çorum’a gelerek sağlık kontrolünden geçen Durel Avounou ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon CFR Cluj formasıyla 32 resmi maçta 1.840 dakika süren Durel Avounou, 3 gol atarken, 7 asist yaptı. Durel Avounou, 4 de sarı kart gördü.

Türkiye’de, 2022-2023 Sezonunda Ümraniyespor forması giyen Durel Avounou, genelde Fransa liglerinde top koşturdu. Kongolu oyuncu, SM Caen, US Orleans, Le Mans FC ve Ümraniyespor, en son da Romanya’nın CFD Cluj takımında oynadı.