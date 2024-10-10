Ahlatcı Çorum FK’nın ‘Fransız Kongosu’ olarak da bilinen ‘Kongo Brazzaville’li orta saha oyuncusu Durel Avounou, ülkesinin milli takımından gelen daveti geri çevirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Afrika Uluslar Kupası Grup Elemelerinde, H grubunda yer alan Kongo’nun, Tanzanya maçları öncesinde açıklanan ana kadrosunda yer almayan Avanou’ya bir futbolcunun sakatlanıp kadrodan çıkartılması üzerine milli davet gönderildi. Deneyimli futbolcu, yolculuğun uzun ve yorucu olması nedeniyle de daveti kabul etmeyip affını istedi.

Milli takıma gitmeyerek Çorum FK ile antrenmanlara devam eden 27 yaşındaki Avounou, daha önce 23 kez Kongo milli takımının formasını giyerken, bu sezon ise Ahlatcı Çorum FK’da 7 karşılaşmada 133 dakika süre aldı. Takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Avounou, 1 kırımızı kart gördü.