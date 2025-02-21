Alınan bilgiye göre Üçtutlar Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Doğukan A (32)’nin kullandığı 09 ABG 254 plakalı otomobil, Ilıca Bağları 4. Sokak ile 18. Sokak kesişiminde polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Yapılan kontrolde 162 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullanmaktan, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve dur ihtarına uymamaktan 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.

Doğukan A. ve araçta bulunan Recep Ö.(41) ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK