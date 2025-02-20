Alınan bilgiye göre Samet K.(23) Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak üzerinde telefonla konuştuğu sırada kendisine bakan kimliği belirsiz 4 kişiye “Neden bakıyorsunuz” demesi üzerine bacağından bıçaklandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK