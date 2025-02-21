Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak’ta bulunan apartmanın 1. kat dairesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.
İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Her hangi bir yaralanmanın olmadığı saldırıda saçmaların isabet etmesi nedeni ile daire camlarında hasar meydana geldi.
Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede sokak üzerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  

Bacaklarından vurdular Bacaklarından vurdular

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK