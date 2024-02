Bakan Abdülkadir Uraloğlu, ‘Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete’ temasıyla düzenlenen ‘Güvenli İnternet Günü Etkinliği’ne katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Uraloğu, internetin günlük yaşama getirdiği kolaylıkların yanı sıra zararlı içeriklerinde sanal dünyada artmaya devam ettiğini söyledi ve ebeveynleri uyardı.

İnternetin insan hayatını kolaylaştırıcı birçok farklı etkeni ortaya çıkarttığını söyleyen Uraloğlu, “Özellikle son birkaç yıl içinde internet, ihtiyaç doğduğunda kullanılan bir yol, bir araç olmaktan çıktı. Özellikle internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkması, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladı. Zamanının büyük kısmını internette geçiren gençlerimizin değerlerini, artık sadece ailesi ya da çevresindeki insanlar belirlemiyor maalesef. Sosyal medya ağları aracılığıyla internet kültürü belirliyor. Örf ve adetlerimiz internet ortamında farklı yorumlanabiliyor, insani değerler de bu mekanda farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital dünyada kontrolsüz bir şekilde bırakılmasının oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Uraloğlu, “Buradan tüm anne babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarımızı, gençlerimizi başıboş ve uçsuz bucaksız bir ortam olan internet dünyasında yalnız bırakmayın. Çok farklı koruma ve güvenlik yöntemleriyle onları dijital alemin kötülüklerinden, tuzak noktalarından uzak tutmamız gerekiyor” dedi.

İnterneti güvenli bir şekilde kullanmanın yollarını öğrenmek ve uygulamanın herkesin sorumluluğunda olduğuna belirten Uraloğlu, “Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika, yani yaklaşık 7 saate ulaşmış bulunuyor. Sosyal medya kullanım süresi ise dünyada 2 saat 23 dakika iken, ülkemizde 2 saat 44 dakika, yani yaklaşık 3 saati buluyor. Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve son derece ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Biz de bu kapsamda bakanlık olarak Güvenli İnternet Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı dijital dünyada güvende tutmanın yolları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Dijital platformlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan birisinin de bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Uraloğlu, yalan ile gerçeğin iç içe geçtiği dijital ortamlarda interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek gerektiğini söyledi. Çocukları ve gençleri; siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere pek çok dijital tehditten korumanın gerekliliğine de vurgu yapan Uraloğlu, bu tehditlere karşı 2016 yılında BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi’ni kurduklarını hatırlattı. Güvenli İnternet Merkezi ile 2023 yılında gerçekleştirilen 167 eğitim ve seminer ile yaklaşık 26 bin kişiye ‘İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı’ eğitimi verdiklerini bildiren Uraloğlu, “Böylece son beş yılda 824 eğitim ve seminer ile toplam 116 bin kişiye ulaştık. ‘İnternet Yardım Merkezi’ ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunuyoruz. Aynı şekilde, hizmet vermeyi sürdüren, ‘ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı’ ile de dijital ortamlarda yaşanan sorunları, hızlı ve alternatif bir yoldan çözüme kavuşturuyoruz. 2023 yılı itibari ile 70 binden fazla çağrıya cevap verdik” diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tamamen ücretsiz olan güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan yaklaşık 40 milyon abonenin olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Güvenli internet hizmetinde çocuk ve aile profili olmak üzere iki profil bulunuyor ve abonelerimizin yüzde 99'u da aile profilinde bulunuyor. Bu sayının hayata geçirdiğimiz farkındalık çalışmalarıyla artacağına da canı gönülden inanıyorum. Bütün vatandaşlarımıza, her yönüyle temiz ve güvenli bir dijital dünya sunmayı en önemli hedeflerimizden birisi olarak görüyoruz ve bu hedefe ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin siber güvenliği için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, “Uluslararası kuruluşlar, adli makamlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler, özel sektör gibi paydaşlarla koordinasyon içerisinde hareket eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz aynı zamanda uluslararası planda ülkemizin temas noktası olma görevini de ifa ediyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz tarafından bugüne kadar yerli yazılımlarımız ile engellenen 314 binden fazla zararlı bağlantıyı şayet engelleyememiş olsaydık, vatandaşlarımız sadece geçtiğimiz hafta içinde 66 milyona yakın zararlı isteğin hedefi haline gelmiş olacaklardı” dedi.

İnternetin dünyayı küçük bir köy haline getirdiğini söyleyen BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte özellikle internet üzerinden iletişimin en önemli aracı olan sosyal paylaşım ağları bireylere enformasyon, düşünce, bilgi ve bilgi paylaşımı imkanı sağlayarak karşılıklı etkileşim ortamı sağlarken bir yandan da bilinçsizce kullanımı çocuk ve gençler başta olmak üzere her yaştaki birey için tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.

