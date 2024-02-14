Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi Özel” programında, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’ın sorusu üzerine, Çimento Fabrikası’nın arazisinde, basın mensupları için de konut yapımının mümkün olabileceğini söyledi.

Belediye olarak Çimento Fabrikası’nı satın alabilmiş olmalarının, hayal edilmesi bile güç bir başarı olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, burasının “bahçe içinde bir şehir” haline geleceğini, başta Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere pek çok sosyal-kültürel tesisin de yer alacağını hatırlattı.

Meltem Danışman Çınar’ın sürekli konuğu olan Mehmet Yolyapar, canlı yayın sırasında, binbir meşakkatle “halkın haber alma hakkı” adına çok önemli bir kamu hizmeti vermeye çalışan basın mensuplarının da Çimento Fabrikası arazisinden konut edinme gibi bir beklenti içinde olduklarını ifade etti.

Başkan Aşgın ise, basın mensuplarının özverisini yakından bildiğini ve saygıyla karşıladığını belirterek, “Elbette mümkün. Ben de çok mutlu olurum. Bunun üzerinde çalışma sözü veriyorum.” dedi.