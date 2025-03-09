Programa katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, kadınların ekonomik, sosyal, sanatsal ve siyasal alanlarda elde ettiği başarıların uzun soluklu mücadeleler sonucu kazanıldığını belirterek, “Kadınlarımız, çok önemli ve ciddi mücadelelerle bugünkü konumlarına ulaştılar. Bu başarılar bir günde kazanılmadı” dedi.

Toplumun temelinin aile olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, ailenin temelinin ise kadın olduğunu kaydederek kadınların yaşamın her alanında başarılı olmaları için mevcut engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak Valilik olarak kadınların karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyr Tuncel, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda davetli katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR