Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi Tuba Üreyen, açıklamasında, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınların yüzyıllardır süren eşitlik ve özgürlük mücadelesine, 8 Mart 1857 tarihinde yapılan grevde yaşamını yitiren 129 kadın emekçiye ve emek mücadelesinde yaşamını yitiren tüm kadınlara selam olsun” ifadelerini kullandı.

Üreyen, Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranının dünya ortalamasının çok altında olduğunu belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşmekte, kadınlar işgücüne katılımda %35 ile dünya ortalamasının çok gerisinde kalmaktadır” dedi.

Kadınların yönetici pozisyonlarındaki temsilinin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Üreyen, “Türkiye’de kadınlar, yönetici pozisyonlarında %20, parlamentoda ise sadece %17 oranında temsil edilmektedir. Ayrıca, kadınlar daha düşük ücretlerle çalışmakta ve işyerlerinde mobbing ile tacize maruz kalmaktadır. Tüm bu eşitsizlikler kadınları bireysel yoksulluk ve yoksunluğa itmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki önemli kurumlarda kadın temsiline de dikkat çeken Üreyen, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlerin %56’sı kadınken, okul müdürü kadınların oranı sadece %7. Sağlık Bakanlığı’nda ise başhekimlerin %88.9’u erkek, yalnızca %11.1’i kadındır. Kadın emeğinin bu denli değersizleştirildiği bir düzende gerçek eşitlikten söz etmek mümkün değildir” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın haklarını toplumun ilerlemesi için bir gereklilik olarak gördüğünü belirten Üreyen, Atatürk devrimleri ile kadınlara tanınan hakların günümüzde büyük bir gerileme sürecine sokulduğunu vurgulayarak, “Kadınlar eğitimde, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında arka plana itilmiştir” ifadelerini kullandı.

Üreyen, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin Türkiye'de bir toplumsal kriz haline geldiğini belirterek, "2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Mevcut yasalar yeterli caydırıcılığı sağlamıyor, cezasızlık politikaları katilleri cesaretlendiriyor” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının kadınların yaşam hakkını doğrudan hedef aldığını belirten Üreyen, "Kadına yönelik şiddeti önlemek için somut ve caydırıcı politikalar hayata geçirilmelidir. Faillerin en ağır cezalarla yargılanması ve caydırıcı önlemler artırılmalıdır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ