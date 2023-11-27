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Kale Mahallesi Muhtar Adayı Dudu Sir beraberinde mahalleyi birlikte yönetecekleri ekibi ile birlikte ziyaret ettiği CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve parti yöneticilerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, çiçek hediye etti.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Dinçer Solmaz ve Utku Ulaş Taşar ise, Dudu Sir’e bir kadın olarak çıktığı bu hizmet yarışında başarılar dileyerek, nazik ziyareti için teşekkür ettiler. Solmaz ve Taşar ayrıca, kadınları daha çok siyaset içerinde görmek istediklerini de söylediler.

Kale Mahallesi Muhtar Adayı Dudu Sir ise, ekibine güvendiğini ve Kale Mahallesi Muhtarı seçilmesi halinde güzel işler yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

Dudu Sir ziyarette ayrıca Gençlik Kolları üyelerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.