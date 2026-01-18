Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 4, erkeklerde ise 5 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk kupası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nun oldu.

Kızlarda ikincilik kupası Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nun olurken, erkeklerde ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.