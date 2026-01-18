Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U16 Kızlar Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Çorum’dan fazla katılım olmadığı için çevre illerden de davet edilen kulüplerin katılımı ile düzenlenen U16 Kızlar Basketbol İl Birinciliği’nde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda Amasya Gençler 05 Kulübü Çorum şampiyonu olurken, Çorum Basketbol Yıldızlar Kulübü ikinci, Çorum Gelişim Basketbol Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Spor Hizmetleri Feyyaz Velidedeoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.