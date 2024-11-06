Çorum’un duayen aile hekimlerinden Dr. Ali Güler, yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Dr. Güler’in emekli oluşu nedeniyle, Gazi Aile Sağlığı Merkezi hekim, hemşire ve diğer çalışanları, Ciğerci Bahattin’de bir veda yemeği düzenlediler. Yemekte, Dr. Güler’e teşekkür plaketi verildi ve çalışma arkadaşlarının iyi dileklerini ifade eden bir pasta kesildi.

Dr. Ali Güler, 1955 yılında bugünkü Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti Priştine’de doğdu. Ailesi 1962 yılında İstanbul’a göç etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1983 yılı başında Çorum’un Abdalata Sağlık Ocağı’nda hekimlik mesleğine başladı. Burada 1.5 yıl çalıştıktan sonra dönemin Sağlık Müdürü, merhum Dr. Hikmet Atay tarafından Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’na alındı. 1984 yılında İl Sağlık Müdür Vekili oldu. 1985 yılında Tabip Asteğmen olarak askerlik görevine başladı. Üstün hizmet ödülü alarak iki ay erken terhis oldu.

Askerliği bitmeden, Eczacı Emine Şefkat Cerit ile hayatını birleştirdi. Faik Berk isimli bir oğulları var.

1993-95 yıllarında yine İl Sağlık Müdürlüğü’ne vekalet etti. Sağlık Bakanlığı’ndan 2 kez başarı ödülü aldı, 2018 yılında ‘Yılın Hekimi’ seçildi. Bir kez de Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın takdirleriyle Çorum Valiliği aracılığıyla taltif edildi.

Dr. Ali Güler, 42 yıllık kamu hizmetini sonlandırırken, Çorum halkına ömrünün sonuna kadar çeşitli platformlarda hizmete devam edeceğini söyledi.

ÇORUM HABER, Dr. Güler’e Çorum’a hizmetleri için teşekkür eder, emeklilik hayatında esenlik ve mutluluklar diler.