Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, doğalgaz patlamasının meydana geldiği andan itibaren başta Vali Ali Çalgan olmak üzere devletin tüm yetkilileri ile vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İlk iş olarak açıkta kalan vatandaşlarımızı barınma ve beslenme sorununu çözümledik. Ayrıca bu olayın acil durum fonundan yardım sağlanabilmesi yönünde girişimlerde bulunması için de milletvekillerimizle beraber büyük çaba harcıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızı ve esnafımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

Editör: RIFAT KARA