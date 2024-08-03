Çorum'da 10 yılı aşkın süredir Halk Sağlığı İl Müdürü olarak görev yapan, daha sonra ise İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Ahmet Barış'ın Konya'ya tayini çıktı.

Çorum'da sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Dr. Ahmet Barış tayininin çıkması nedeni ile Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya veda ziyareti yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, Dr. Barış'a bugüne kadar ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Editör: SELDA FINDIK