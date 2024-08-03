Çorum’un “güzel” çocuğu Onur Karamanlıoğlu’nun başrolünü oynayacağı “Atatürk Olacağım” filminin basın lansmanı, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Şişli Fulya’daki Torun Center Cinema’da yapılacak. Filmin çekimlerine de, lansmanın hemen ardından başlanacak.

Bilindiği gibi, Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu’nun oğlu Onur, “Dünyanın En Güzel Çocuğu” yarışmasına aday gösterilmiş, bazı yarışmalarda ekrana gelirken, yine bazı dizilerde rol almıştı. Onur, “Ben Atatürk Olacağım” isimli şiirle de, sosyal medyada yüzbinlerce kişinin beğenisini kazanmıştı.

Filmin çekimi Nazin Medya tarafından üstlenildi. Hikayesi Mustafa Nebi Felik’e, senaryosu Oğuz Şengün’e ait. Yönetmenler İsmail Lütfi Erol ve Batuhan Çelik. Görüntü Yönetmeni Deniz Durmuş.

Oyuncular ise şunlar: Onur Karamanlıoğlu, Çiğdem Tunç, Gökhan Mumcu, Halil Ergün, Metin Keçeci, Levent Taşcı, Monika Khasanova, Kaan Karamanlıoğlu, Numan Çakır, Recep Ergül, Bedri Baykam, Belma Memati, Şevki Özcan, Tayfun Sav, Levent İnal, Ramin Nezir, Güldeniz Açıkel, Azra Yıldırım.