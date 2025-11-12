ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT de yayınlanan ve Reyhan Baysan’ın sunduğu Fokus Programının canlı yayın konuğu oldu.

Ülkemizin çok ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Erdem Çenesiz “Artık hacimli değil daha niş alanlarda, daha tasarım odaklı ve yüksek fiyatlı ürünlerle ancak kendimize pazar bulabiliyoruz” dedi.

Bu geçiş döneminde firmaların üretim güçlerini kaybetmemeleri için ihracatın desteklenmesi gerektiğine işaret eden Çenesiz, “Döviz dönüşüm desteğinin uzatılması bu manada pozitif bir gelişme oldu. Bu desteğin en az 2026 sonuna kadar devam ettirilmesi ihracat yapan sanayicimiz açısından olumlu olacaktır” ifadesini kullandı.

2026’da ISVEA ve sektörün büyüme hedeflerine de değinen Erdem Çenesiz, “Büyüme trendinde etkili olan çeşitli faktörler söz konusu. Bunların başında fiyat artışları geliyor, 2026’da miktarsal büyümeden ziyade tutarsal büyüme planlıyoruz.” diye konuştu.