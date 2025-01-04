Ahlatcı Çorum FK’da bugünkü zorlu Şanlıurfaspor maçı öncesinde 4 futbolcu kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.
Amed Sportif Faaliyetler maçında, yedek kulübesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçtan men cezasına çarptırılan Burak Süleyman’ın yanı sıra, Ankaragücü maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Kadir Seven, Tunahan Ergül ve Thomas Verneydt, kritik Şanlıurfaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
Editör: HABER MERKEZİ